Haberler > 3. Sayfa > Beyoğlu'nda çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı

Beyoğlu'nda çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. Binadakiler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı.

MAHSUR KALANLARIN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ 

Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

