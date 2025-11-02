Beyoğlu'nda çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı
Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. Binadakiler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı.
MAHSUR KALANLARIN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ
Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
