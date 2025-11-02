Cezaevinde dehşete düşüren olay! 4 yaşındaki kızını duvara fırlatıp ağır yaraladı

Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde açık görüş sırasında kan donduran bir olay yaşandı. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışma sırasında sinir krizi geçirerek 4 yaşındaki kızına saldırdı.

KIZINI DUVARA FIRLATTI

Edinilen bilgiye göre; görüş esnasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K., öfkesine hakim olamayarak küçük kızını duvara fırlattı. Olayı gören infaz koruma memurları duruma hemen müdahale etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan minik kız, cezaevine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından saldırgan baba Hakan K., cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Cezaevi savcılığınca olayla ilgili adli işlem başlatıldı.