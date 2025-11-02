Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İngiltere'de dehşet treni! Yolcular bıçaklandı, ekipler harekete geçti

İngiltere'de dehşet treni! Yolcular bıçaklandı, ekipler harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere&#039;de dehşet treni! Yolcular bıçaklandı, ekipler harekete geçti
İngiliz Polisi, Terör, Tren, Yaralı, Gözaltı, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’de korkunç bir olay yaşandı. Bir trende yolcuların bıçaklı saldırıya uğradığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kanlar içinde kalan insanlar hızlıca hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı, çoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İngiltere’nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırgan dehşet saçtı. İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden trende yerel saatle 19:42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara bıçaklı saldırı yapıldığı yönünde ihbar alan yetkililer harekete geçti. Trenin acil durum kapsamında durdurulduğu ve Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği aktarıldı.

İngiltere'de dehşet treni! Yolcular bıçaklandı, ekipler harekete geçti - 1. Resim

10 KİŞİ BIÇAKLANDI, DURUMLARI AĞIR

İlk belirlemelere göre 9’u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'de dehşet treni! Yolcular bıçaklandı, ekipler harekete geçti - 2. Resim

 "ŞOK EDİCİ BİR VAKA" 

İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

İngiltere'de dehşet treni! Yolcular bıçaklandı, ekipler harekete geçti - 3. Resim

İNGİLTERE BAŞBAKANI: "DERİN ENDİŞE VERİCİ"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meksika'da bir süper markette patlama oldu! Onlarca ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 yıl hapisle aranan firari polisten kaçarken bacaya sıkıştı - 3. SayfaPolisten kaçarken bacaya sıkıştıHatay'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru fırladı! - 3. SayfaHatay'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru fırladı!Düğün değil savaş alanı! Davetliler kaçıştı, bir kadın ezildi - 3. SayfaDüğün değil savaş alanı! Davetliler kaçıştı, bir kadın ezildiEski polis köy kahvehanesinde katliam yaptı! Fuhuş çetesi takıntısında 2 ölü, 2 yaralı - 3. SayfaEski polis köy kahvehanesinde katliam yaptı!Yol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak! Yerlikaya o anları paylaşıp, ağır cezaları tek tek saydı - 3. SayfaYol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak!Esenyurt'ta eski kiracıdan ev sahibine akılalmaz tuzak! Banyoda saklanıp saldırdı - 3. SayfaEski kiracıdan ev sahibine akılalmaz tuzak!
Sonraki Haber Yükleniyor...