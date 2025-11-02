Meksika'da bir süper markette patlama oldu! Onlarca ölü ve yaralı var
Meksika'nın Sonora eyaletindeki bir süpermarkette patlama oldu. Gelen ilk bilgiler arasında 23 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de yaralandığı yer aldı.
Meksika'nın kuzeyinde bir süpermarkette meydana gelen patlamada en az 23 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK
Sonora eyaletinin valisi Alfonso Durazo, ölü sayısını açıklarken yayınladığı video mesajında, "Ne yazık ki bulduğumuz kurbanların bir kısmı çocuktu" dedi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durazo, kısa sürede adrese çok sayıda ekip geldiğini, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayın sebebini belirlemek ve sorumluları ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
BAŞKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X nedeniyle "hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı" diledi. "Gerektiğinde destek sağlamak için Sonora Valisi Alfonso Durazo ile iletişim halindeyim. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez'e, ailelere ve yaralılara yardım etmek için bir destek ekibi göndermesi talimatını verdim," diye devam etti.
ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDILAR
Meksika medyası, patlamanın ardından müşterilerin mağazaya sığındığını ancak alevlerin arasında mahsur kaldıklarını bildirdi. Yerel medyada yer alan görüntülerde, binanın cephesinin yangından karardığı ve camların kırıldığı görüldü.