Gündemdeki haberler nedeniyle Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur en çok konuşulan isimlerden biri oldu.Erden Timur, 4 Haziran 2024 tarihinde, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Peki, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur kimdir?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak hukuk diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Forbes 2025 verilerine göre $550 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 89. insanıdır.

Erden Timur, Nef'in gerçek sahibinin toplum olduğunu vurgulamak adına kuruluşundan bu yana şirketin dağıtılabilir kârının en az yüzde %51'ini toplumsal fayda sağlayacak işlerde kullanma prensibini benimsemiştir. Bu doğrultuda 2015 yılında Nef Vakfı'nı kurmuştur ve her yıl şirketin dağıtılabilir kârının en az yüzde %51'i Nef Vakfı'na aktarılmaktadır.

Galatasarayın eski yöneticisi Erden Timur kimdir? Erden Timurın kariyeriyle ilgili bilgiler

Erden Timur'un sahibi olduğu Nef; 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray futbol takımı'nın Süper Lig maçlarında forma göğüs sponsoru oldu. 2021-22 sezonu öncesinde ise Nef, Galatasaray basketbol takımı'nın isim sponsoru oldu ve bu doğrultuda 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Galatasaray basketbol takımı, Galatasaray Nef adıyla mücadele etti.

Kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirdiği sponsorluk katkılarının ardından Erden Timur'un Galatasaray'daki yöneticilik kariyeri ilk olarak 2021 yılında yeni kurulan Galatasaray Basketbol A.Ş.'nin başına geçmesiyle başladı.

Erden Timur, 4 Haziran 2024 tarihinde, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası