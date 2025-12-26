Atlas henüz altı haftalıkken, ailesinin soğuk algınlığı sandığı belirtiler, ciddi bir kalp rahatsızlığının habercisi çıktı. Burun akıntısı ve nefes darlığı yaşayan bebeği hastaneye götüren ailesi, yapılan kontroller sonucunda doğuştan kalp hastalığı teşhisiyle büyük bir şok yaşadı.

Londra’nın Güney bölgesindeki Peckham’da yaşayan sanatçı Matt Jukes, yaşadıkları süreci Sun Health’e anlattı. Jukes, Atlas’ın aniden huzursuzlaştığını, ağladığını, beslenemediğini ve nefes almakta zorlandığını belirterek, “Soğuk algınlığı olduğunu düşündük ama içimize bir kurt düştü ve acil servise gittik” dedi.

Yapılan ilk testlerin normal çıktığını aktaran Jukes, bir doktorun talep ettiği akciğer röntgeni sayesinde gerçek tablonun ortaya çıktığını söyledi. Röntgende Atlas’ın akciğerlerinde sıvı birikimi ve kalp büyümesi tespit edildi. Küçük bebeğe, ana atardamarın daralması anlamına gelen aort koarktasyonu ve kalbin iki karıncığı arasındaki delik olarak bilinen ventriküler septal defekt tanısı konuldu.

Hastaneye yatışından yedi gün sonra açık kalp ameliyatı yapılan Atlas’ın operasyonu yaklaşık beş buçuk saat sürdü ve başarılı geçti. Ameliyatın ardından üç gün solunum cihazına bağlı kalan Atlas, 19 Ocak’ta ailesi tarafından ilk kez kucaklanabildi. Aile, hastanede bir ayı aşkın süre geçirdi.

Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Matt Jukes, geceleri yoğun bakımda oğluna hikayeler anlattığını ve bu süreçte çizimler yapmaya başladığını söyledi. Jukes’in çizimleri, daha sonra kalp hastalıkları araştırmalarına destek amacıyla düzenlenen heART Project adlı yardım müzayedesine bağışlandı.

AİLESİ UMUT OLMAK İSTİYOR

Doğuştan kalp hastalıklarının İngiltere’de her 100 bebekten birini etkilediği belirtilirken, tıbbi gelişmeler sayesinde hayatta kalma oranlarının geçmişe kıyasla önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor. Atlas’ın artık ilaç kullanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Matt Jukes, yaşadıkları deneyimi paylaşma nedenini ise şu sözlerle açıkladı: “Eğer bizim hikayemiz başka bir aileye umut olabiliyorsa, bunu anlatmak çok değerli. Araştırma ve dayanışma hayat kurtarıyor.”

Heart Research UK tarafından düzenlenen heART Project kapsamında bugüne kadar 515 bin sterlinden fazla bağış toplandığı belirtildi.

