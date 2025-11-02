Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2 yıl hapisle aranan firari polisten kaçarken bacaya sıkıştı

Bilecik'te, polisten kaçarken saklanmak istediği apartman bacasında sıkışan hükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince çıkarılıp polise teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası olan Ç.O'nun kent merkezindeki İstiklal Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

POLİSTEN KAÇMAK İSTERKEN BACAYA SIKIŞTI

Bölgeye gelen polisleri gören Ç.O., Belediye Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, buradaki bacaya saklanmak isterken sıkıştı.

Polislerin ihbarıyla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Ç.O.'yu sıkıştığı yerden çıkarıp polislere teslim etti. Hükümlü, sağlık kontrolü için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dosya yüküne neşter! 2026 yargıda hızlanma yılı olacak
