Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı
Cezaevi Firarisi, Kırıkkale, Kovalamaca, Yakalama, Alkol, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale’de polisin 'dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen firarinin, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre cezaevi firarisi 26 yaşındaki F.K., Yozgat'ın Yerköy ilçesinden araçla Kırıkkale'ye geldi. 

Şehrin girişinde alınan ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden aracın konumunu belirledi.

Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı - 1. Resim

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan firarinin peşine, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekipleri, Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler düştü.

Ekipler, Ankara yolu üzerindeki Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aracı durdurdu. Polisin tüm uyarılarına rağmen araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan F.K., kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı - 2. Resim

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, ayrıca firari sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkol ile uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak" suçlarından hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı - 3. Resim

Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da Leroy Sane'nin ayağa kalkmasında 3 isim rol oynadı: Mentör gibi çalıştılarZelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan "Putin'e Donbas'ı bırak" çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edremit’te ikinci kanlı olay! Uzman çavuş cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor - 3. SayfaKorkunç bir tesadüf mü, cinayet zinciri mi?Çorum'da dehşet olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü - 3. SayfaÇorum'da dehşet olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü'Size kız vermeyiz" cümlesi Sarıyer'de dehşeti yaşattı! 15 ve 16 yaşındaki çocuklara kurşun sıktırdı - 3. Sayfa'Size kız vermeyiz" cümlesi Sarıyer'de dehşeti yaşattı!Diyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaDiyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı varŞanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında… - 3. SayfaŞanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında…Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Su kuyusunda kadın cesedi bulundu... - 3. SayfaZonguldak'ta tüyler ürperten olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...