Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Elde edilen bilgilere göre cezaevi firarisi 26 yaşındaki F.K., Yozgat'ın Yerköy ilçesinden araçla Kırıkkale'ye geldi.

Şehrin girişinde alınan ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden aracın konumunu belirledi.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan firarinin peşine, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekipleri, Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler düştü.

Ekipler, Ankara yolu üzerindeki Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aracı durdurdu. Polisin tüm uyarılarına rağmen araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan F.K., kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, ayrıca firari sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkol ile uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak" suçlarından hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.