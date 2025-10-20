Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Size kız vermeyiz" cümlesi Sarıyer'de dehşeti yaşattı! 15 ve 16 yaşındaki çocuklara kurşun sıktırdı

'Size kız vermeyiz" cümlesi Sarıyer'de dehşeti yaşattı! 15 ve 16 yaşındaki çocuklara kurşun sıktırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Size kız vermeyiz&quot; cümlesi Sarıyer&#039;de dehşeti yaşattı! 15 ve 16 yaşındaki çocuklara kurşun sıktırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da “kız isteme” kavgası kanlı bitti. Kasap Volkan Ö.’nün kardeşini istemesine sinirlenen Batıkan T., çıkan tartışmada Volkan Ö. ve kardeşleri tarafından darbedildi. Olayın ardından intikam almak isteyen Batıkan T., yaşları 15 ve 16 olan iki gence kasap dükkanını kurşunlattı. Saldırıya karışan 3 şüpheli yakalanırken, Batıkan T. aranıyor.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde “kız isteme” meselesi kanlı bir kavgaya dönüştü. Reşitpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, semtte kasaplık yapan Volkan Ö. (31), Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi.

Duruma sinirlenen Batıkan T. 'Size kız vermeyiz' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Volkan Ö.'nün kendisi gibi kasap olan ağabeyleri Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö.'nün (40) de dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

'Size kız vermeyiz

YUMRUKLA BAŞLADI SİLAHLA DEVAM ETTİ

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi darbedildi. Durumu hazmedemeyen Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlemesi için 2 kişi tuttu.

Olay günü 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

'Size kız vermeyiz

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARI ALET ETMİŞ

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay öncesi ve sonrasına yönelik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, 2 şüpheli ile birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı. Olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

'Size kız vermeyiz

SALDIRGANLAR HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ 

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 3 şüpheli, olayı gerçekleştirmek için Batıkan T.'nin kendilerini azmettirdiğini söyledi.

İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanırken, motosiklet sahibi E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıktığı tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karagümrüklü oyuncudan alkışlanacak hareket: "İsmail Yüksek'in hayatını kurtardı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaDiyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı varŞanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında… - 3. SayfaŞanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında…Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Su kuyusunda kadın cesedi bulundu... - 3. SayfaZonguldak'ta tüyler ürperten olay!Tur midibüsü şarampole yuvarlandı! Denizli'deki kazada ölü ve yaralılar var  - 3. SayfaTur midibüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağırİş adamına lüks aracında silahlı saldırı! Olay yerinde hayatını kaybetti - 3. Sayfaİş adamına lüks aracında silahlı saldırı!Markete sığınarak kurtuldu! 65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı - 3. Sayfa65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...