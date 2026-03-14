Manisa’nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin dikkatsizce U dönüşü yapmaya çalışması, büyük bir faciaya davetiye çıkardı. Yusuf Talha Alan idaresindeki motosiklete çarpan otomobil, sürücünün ve aracının çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulmasına neden oldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, yolda sürüklenen motosikletlinin park halindeki bir başka aracın altına girdiği ve çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Alan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

