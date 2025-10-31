2. deli dana vakası Bolu’da ortaya çıktı! Bulaşıcı ve tedavisi bulunmuyor

ZİYNETİ KOCABIYIK İSTANBUL - İngiltere’deki büyükbaş hayvanlarda 1986 yılında belirlenen ve 1990’larda Avrupa’yı etkisi altına aldıktan sonra kendisini unutturan “deli dana hastalığı” (BSE) yıllar sonra Türkiye’de görüldü. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın “deli dana ön teşhisi” almasından sonra Bolu’daki bir başka hastaya da “deli dana” teşhisi kondu. Nörolojik şikâyetlerle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastadan alınan beyin omurilik sıvısı örneğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’nda uygulanan “deli dana testi” pozitif çıktı.

HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

Ankara’dan sonra Bolu’da bir vatandaşta da “deli dana” hastalığının teşhis edilmesi, dikkatleri bu hastalığa çekti. Deli dana enfeksiyonun bu hastalığı taşıyan hayvanların etinin ve özellikle sakatatlarının tüketilmesi, bu hayvanların vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda bulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İki vakanın varlığı başka hastaların da ortaya çıkabileceği ihtimalini barındırıyor” dedi.

Bulaşıcı deli dana enfeksiyonunun sebebinin doğada her yerde bulunabilen “Prion” adı verilen protein yapıları olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul, bu hastalığın en önemli özelliğinin belirtilerinin yıllar sonra ortaya çıkması olduğunu ifade ederek, “Hastalığın belirtileri bulaştığı anda hemen ortaya çıkmaz. Bulaştıktan yıllar sonra, 15-20 yıl hatta 30 yıl sonra ortaya çıkar. Deli dana hastalığı prion adı verilen anormal yapıdaki proteinlerin beyinde birikmesi sonucu gelişir. Beyin yapısının bozulmasına ve beyinin süngerleşmesine sebep olur. Bu yüzden süngerleşmiş beyin (BSE) olarak da adlandırılır. İlk olarak sığırlarda görülmüştür. İnsanlarda varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD) adı verilen bir hastalıkla ilişkilidir. Her iki hastalık da ölümcül beyin hastalıklarıdır. Bazı durumlarda insandan insana da tükürük gibi vücut sıvılarıyla bulaşabilir” diye açıkladı.

BELDEN SU ALINMASI

Belirtileri daha çok diğer nörolojik hastalıklarla karıştığı için “deli dana” teşhisi direkt olarak konamıyor. Teşhis halk arasında ‘belden su alınması’ olarak bilinen beyin omurilik sıvısından yapılan basit bir testle konuyor. Fark edilmemiş vakaların bulunabileceğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “Örneğin şu anda enfeksiyon bulaşmış olan kişilerde hastalığın ortaya çıkışına kadar olan süre uzun olduğu için birçoğu başka sebeplerden hayatını kaybediyor. Veya tek tek belirtiler üzerinde durulduğu için o belirtilerin tedavisi için uğraşılıyor ve sonuçta hasta yine kaybediliyor” dedi.

İLK BELİRTİLERİ UNUTKANLIK VE KAFA KARIŞIKLIĞI