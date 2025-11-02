13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklamıştı! Karar verildi
Beyoğlu'nda 13 yaşındaki E.D. aynı yaştaki arkadaşı M.A.'yı boğazından bıçaklayarak yaralamıştı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, yakalanarak gözaltına alınan E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde 13 yaşlarındaki iki çocuk arasında yaşanan olay adeta kan dondurdu.
AKRANINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
31 Ekim'de sabah saatlerinde okula giden 13 yaşındaki M.A. sokakta karşılaştığı aynı yaştaki arkadaşı E.D.'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. bıçakla M.A.'yı boğazından yaraladı.
Yaralanan M.A. koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.D'yi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
