Beyoğlu'nda korkutan anlar! Geceyi alevler aydınlattı, vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu’nda 4 katlı bir tekstil atölyesinde sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı işyerinde gece saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısını alevler sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve binanın etrafındaki diğer binalarda yaşayanlar tamamen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler diğer binalara sıçramadan bastırıldı. Ekiplerin toplam 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.
1 kişi yoğun dumandan etkiledi ve sağlık ekipleri şahsa olay yerinde müdahale etti.
YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI
Ekipler çalışma sonrası olay yerinden ayrılırken vatandaşlar çatıdaki alevleri meraklı gözler ile izledi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.