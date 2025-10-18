Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyoğlu'nda korkutan anlar! Geceyi alevler aydınlattı, vatandaşlar tahliye edildi

Beyoğlu'nda korkutan anlar! Geceyi alevler aydınlattı, vatandaşlar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu’nda 4 katlı bir tekstil atölyesinde sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı işyerinde gece saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısını alevler sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve binanın etrafındaki diğer binalarda yaşayanlar tamamen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler diğer binalara sıçramadan bastırıldı. Ekiplerin toplam 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.

1 kişi yoğun dumandan etkiledi ve sağlık ekipleri şahsa olay yerinde müdahale etti.

Beyoğlu'nda korkutan anlar! Geceyi alevler aydınlattı, vatandaşlar tahliye edildi - 1. Resim

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Ekipler çalışma sonrası olay yerinden ayrılırken vatandaşlar çatıdaki alevleri meraklı gözler ile izledi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.



Güllü'nün kızı çirkin iddialara isyan etti! "Bakkalla veresiye yazdıran insanlarız"
