"Türkiye'de forma giyemezsin" dedi, Romanya'ya çağırdı! Lucescu'dan şaşırtan hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Romanya A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takım tercihini henüz yapmayan Ümit Akdağ'ı Romanya'yı seçmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. "Türkiye’de forma giymesinin kolay olmayacağını kendisine söyledim" diyen teknik adam, "Hâlâ Türkiye’den bir davet bekliyor" ifadelerini kullandı.

Romanya A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Alanyaspor forması giyen ve Romanya U21 Takımı'nda oynayan Ümit Akdağ ile temas kurduğunu belirtti. Genç oyuncunun milli takım tercihini henüz yapmadığını ifade eden Lucescu, Türkiye için oynamak isteyen futbolcuyu ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Lucescu, “Ümit Akdağ ile görüştüm, onu Romanya Milli Takımı’na katılması için ikna etmeye çalıştım ama şu an için ikna edemedim. Kararını düşünmesini istedim. Hâlâ Türkiye’den bir davet bekliyor. Ancak Türkiye’de forma giymesinin kolay olmayacağını kendisine söyledim” dedi.

"ROMANYA'DA ŞANSI DAHA YÜKSEK"

SporX'in aktardığına göre; genç futbolcunun Türkiye'de forma bulmasının güç olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Orada benim dönemimde ilk kez milli takım forması giyip yıldızlaşan isimler var. Bunlardan biri, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya’ya iki gol atan Merih Demiral. Diğeri ise Çağlar Söyüncü. Ümit'e, Türkiye'de A Milli Takım seviyesine ulaşmasının zor olabileceğini; ancak burada, en azından Draguşin dönene kadar bir şansı olduğunu anlattım” şeklinde konuştu.

Rumen teknik direktör ayrıca, “Ümit, düşünmeye ihtiyacı olduğunu ve ailesiyle konuyu değerlendireceğini söyledi. Romanya’da dünyaya geldi ama ailesi Türk olduğu için sonradan Türkiye’ye döndü. Doğal olarak köklerine bağlı ve Türkiye adına oynamayı arzu ediyor” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor formasıyla 7 karşılaşmada sahada yer aldı.

