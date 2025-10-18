Meksika'yı sel vurdu! Onlarca ölü ve kayıp var
Meksika’da Priscilla ve Raymond tropik fırtınalarının yol açtığı şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sellerde can kaybı 72’ye, kayıp sayısı ise 48’e yükseldi. Afetten en çok etkilenen bölgelerde arama kurtarma ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Meksika'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan Priscilla ve Raymond tropik fırtınalarının neden olduğu aşırı yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde yıkıcı sellere yol açtı. Meksika basınında yer alan haberlere göre, yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye ulaştı. Kayıp olarak bildirilenlerin sayısı ise 48.
21 HELİKOPTER BÖLGEDE
En büyük zararın yaşandığı Veracruz, Puebla ve Hidalgo eyaletlerinde arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bu bölgelere 21 helikopter gönderilirken, ek personel desteğiyle müdahale hızlandırıldı. Yetkililer, kayıpları bulmak ve mağdurlara ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
ENERJİ SORUNU YAKINDA ÇÖZÜLECEK
Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE), sel felaketinden etkilenen beş eyalette enerji altyapısını onarma çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
CFE verilerine göre, enerji iletim hatlarının yüzde 95,4’ü yeniden işler hale getirildi; kısa süre içinde bu oranın tamamen normale dönmesi hedefleniyor.