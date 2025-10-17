Meksika'da savcılık binasına patlayıcı yüklü dronlarla saldırı

Meksika'nın ABD sınırında bulunan Tijuana kentindeki savcılık binasına patlayıcı yüklü dronlarla saldırı düzenlendi.

Baja California Eyaleti Savcısı Maria Elena Andrade, patlayıcı yüklü 3 dron ile yapılan saldırının binada hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

MADDİ HASAR VAR

Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının çivi ve metal parçaları içeren el yapımı patlayıcılar attığını aktaran Andrade, savcılık binasının önünde park halindeki 6 aracın hasar gördüğünü belirtti.

HEDEF 'ADAM KAÇIRMAYLA MÜCADELE BİRİMİ'

Savcılık, Facebook platformundan yaptığı açıklamada, saldırının savcılığın adam kaçırmayla mücadele birimini hedef aldığını kaydetti.

ABD sınırındaki Tijuana'nın, uyuşturucu kaçakçılığının en yoğun yaşandığı merkezlerden biri olduğu biliniyor.