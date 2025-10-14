Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meksika'daki sel felaketinde ölü sayısı 64'e yükseldi! Onlarca kayıp var

Meksika'daki sel felaketinde ölü sayısı 64'e yükseldi! Onlarca kayıp var

Meksika son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Ülkedeki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e, kaybolanların sayısı 65'e yükseldi. 250 bin kişinin etkilendiği felakette insanlar evlerinden oldu...

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un neden olduğu şiddetli yağışlar sebebiyle can kaybının arttığı duyuruldu.

Meksika'daki sel felaketinde ölü sayısı 64'e yükseldi! Onlarca kayıp var - 1. Resim

ÖLÜ SAYISI 64'E YÜKSELDİ

Açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde ölenlerin sayısının 64'e, kaybolanların sayısının ise 65'e yükseldiği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, eyaletlerde sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Meksika'daki sel felaketinde ölü sayısı 64'e yükseldi! Onlarca kayıp var - 2. Resim

Giysi, hijyen ürünleri, içme suyu ve gıda yardımlarının daha etkin ulaştırılması için yeni ekiplerin eyaletlere gönderildiğini dile getiren Sheinbaum, "Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e, kaybolanların sayısı 65'e yükseldi." ifadesini kullandı.

50 BİNDEN FAZLA EV HASAR ALDI

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.

 

Macron onay verdi! Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkesini terk etti
