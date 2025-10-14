Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'a Nobel yerine iki liderden teselli

Nöbel barış Ödülü almayı bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, ödülü alamasa da Orta Doğulu iki liderin verdiği ödüllerle teselli buldu.

ABD Başkanı Donald Trumpı taşıyan Air Force One, Mısır’dan önce ilk olarak TSİ 10.00 sularında Tel Aviv’deki Ben Gruion Havalimanı’na indi.

Mısır’da Şarm el Şeyh’te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi ve yetkililer tarafından karşılandı.

Trump ve Netanyahu daha sonra İsrail Meclisi Knesset’e geçti. Trump ve Netanyahu burada ikili görüşme gerçekleştirirken Gazze’de iki yılda çocuk kadın demeden 70 bine yakın Filistinliyi şehit eden Netanyahu, Trump’a altından yapılmış “barış güvercini” hediye etti.

Aynı şekilde İsrail sonrası Mısır’a geçen Trump’a burada da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi “barış yaptığı katkı”lardan dolayı bir ödül verdi.

