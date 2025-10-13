Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'den Suriye'de toprak ihlali! Orta Doğu'daki saldırgan tavır dinmiyor

İsrail'den Suriye'de toprak ihlali! Orta Doğu'daki saldırgan tavır dinmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail&#039;den Suriye&#039;de toprak ihlali! Orta Doğu&#039;daki saldırgan tavır dinmiyor
Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Orta Doğu'daki saldırgan tavırları devam ederken Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri de sürüyor. İhlallerini sürdüren İsrail askerleri, kısa bir süre sonra bölgeden geri çekildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçlerine ait beş askeri araçtan oluşan birlik, Kuneytra kırsalındaki Sayda el Hanut kasabasının çevresine girdi.

İSRAİL'İN İHLALLERİ SÜRÜYOR

İhlallerini sürdüren İsrail askerleri, kısa bir süre sonra bölgeden geri çekildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

İsrail'den Suriye'de toprak ihlali - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

