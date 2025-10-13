İsrail hapishanesinden kurtulan Filistinli mahkum gördükleri zulmü anlattı! Türkiye ile Erdoğan'a teşekkür etti

İsrail'in Hamas ile vardığı esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerindeki ağır şartları anlattı. Filistinli bir mahkum, "Yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek bir insan yok. Psikolojik ve fiziksel işkence adına, bize ve diğer esirlere karşı kullandıkları yöntemlerle yapmadıkları hiçbir şey kalmadı" dedi.

İsrail-Hamas arasında yürürlüğe giren esir takasını da içeren ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan bazıları, esaret yıllarının getirdiği sağlık sorunları nedeniyle Filistin'in Ramallah kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

"YERYÜZÜNDE BİZİM KATLANDIKLARIMIZA KATLANABİLECEK BİR İNSAN YOK"

Serbest bırakılan Filistinli bir mahkum, yaptığı açıklamada, sadece kendisinin değil, tüm eserlerin işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, "Yani yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek bir insan yok. Psikolojik ve fiziksel işkence adına, bize ve diğer esirlere karşı kullandıkları yöntemlerle yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. Benden sonra binlerce esir hala acı çekiyor. Yani sadece benimle bitmedi, hapishanede acı çeken kardeşlerim var. Yani binlerce esir hala her konuda acı çekiyor. Psikolojik olarak, en çok da psikolojik olarak acı çekiyorsun. Bir ağrı kesici bulmak istiyorsun, bir tane bile ağrı kesici yok senin için. Ben acı çekerken 'Revire inemiyorum' dediğimde bana 'Geber' diyorlardı" dedi.

"KİMSENİN BUNA DAYANABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Cilt hastalıklarıyla da mücadele ettiklerine dikkat çeken Filistinli mahkum, "Hepsi bütün esirler arasında yayıldı. Ben 4 ay boyunca sadece cilt hastalığından, uyuzdan acı çektim. Yani yeni kurtuldum bu hastalıktan. Tabii ki binlerce esir arkamda hala bu durumdan muzdarip. Yani bu çile bitmedi. Bizim yaşadıklarımızın, arkamızda kalan binlerce esirin başına gelmemesini ve bu çilenin sona ermesini umuyoruz. Mesajımızı tüm dünyaya, dünyadaki tüm özgür insanlara yöneltiyoruz: Filistin halkının ve özellikle esirlerin çilesine son versinler. Çünkü bu dayanılmaz bir şey. Hiçbir insanın buna dayanabileceğini, bizim dayandıklarımıza dayanabileceğini sanmıyorum. İki yıllık zillet ve azap. Kimsenin buna dayanabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANINA VE BÜTÜN HALKA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Serbest bırakılan bir diğer Filistinli mahkum ise 20 yıldır hapiste olduğunu belirterek, "20 yıldır hapisteydim ve şimdi evime döndüm. Elhamdülillah bu bizim için yeni bir başlangıç ve ailemin, erkek ve kız kardeşlerimin arasında benim için yeni bir hayatın başlangıcı. Elhamdülillah hapisten çıktık ve şimdi ailemizle ve yaşadığımız yeni hayatla bir başlangıç yapıyoruz inşallah" dedi.

Türkiye'ye ve Türk milletine de teşekkür eden Filistinli mahkum, "Saygıdeğer bir halk ve onlar bizim kardeşimiz. Türkiye Cumhurbaşkanına ve bütün halka teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"BU ONUN İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

20 yıl aradan sonra kardeşine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Filistinli mahkumun yakını, "Vallahi çok sevinçliyim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki kardeşim 20 yıl sonra evine döndü. Bu onun için yeni bir başlangıç. Gerçi sevincimiz biraz eksik, çünkü annemle babam o hapisteyken vefat ettiler" dedi.