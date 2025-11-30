Doğu'nun çetin bozkırında, sararan otlakların tam ortasında yeşil bir inci gibi parlayan Benliahmet Tren İstasyonu, sonbahar ile adeta görsel bir şölene dönüşüyor.

Karsta bozkırın ortasındaki vaha, görenleri mest etti Yörede "Bozkırın Ortasındaki Vaha" olarak anılan bu tarihi nokta, her mevsim olduğu gibi bu aylarda da fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin gözdesi haline geldi. Bozkırın ortasındaki vaha dron ile görüntülendi.

Karsta bozkırın ortasındaki vaha, görenleri mest etti "20 BİN ÇAM AĞACININ YÜKSELEN HİKAYESİ" Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarının başlattığı bir çabayla hayat buldu. Yoğun kar yağışının demir yollarını olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla 1969 yılında dikilen 20 bine yakın çam ağacı, zamanla burayı bölgenin en dikkat çekici yeşil alanına çevirdi. Bozkırın ortasında yükselen bu mini orman, adeta bir yaşam mücadelesinin zaferini simgeliyor.

Karsta bozkırın ortasındaki vaha, görenleri mest etti TARİH VE DOĞA İÇ İÇE Benliahmet, sadece doğal güzelliğiyle değil, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Çam ağaçlarının arasına gizlenmiş tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, vahanın mistik atmosferini tamamlıyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve popüler Doğu Ekspresi güzergahında bulunması, buranın önemini daha da artırıyor.

Karsta bozkırın ortasındaki vaha, görenleri mest etti Kasım ayının sonuyla birlikte çevredeki tarım arazilerinin sararması, Benliahmet'teki yeşilliğin kontrastını daha da belirginleştiriyor. İstasyonu çevreleyen çam ağaçlarının kokusu ve sonbahar güneşinin yapraklar arasından süzülüşü, bölgeye gelenleri mest ediyor.

