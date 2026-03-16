İstanbul Sultangazi'de 11 Mart’ta meydana gelen olayda, kask takarak ve silahlarla bir kuyumcuya giren iki şüpheli, iş yeri sahibi ve çalışanları darp ederek soygun girişiminde bulundu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarında, şüphelilerin silah kabzası ve tekmelerle çalışanlara saldırdığı, şüphelilerden birinin ise kapıda bekleyerek içeri müdahale etmek isteyen vatandaşları engellediği görüldü. İş yeri sahiplerinin direnmesi üzerine paniğe kapılarak çalıntı motosikletle kaçan saldırganlar, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği titiz operasyonla yakalandı. Soygunda kullanılan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayı ormanlık alanda ele geçiren polis ekipleri, 19 yaşındaki Y.C. ve 21 yaşındaki A.A.A.’yı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti; her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

