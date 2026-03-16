Trendyol 1. Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken Çorum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Sıralamayı etkileyecek karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmaya dair detayları merak ediyor.

ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak Çorum FK-Esenler Erokspor karşılaşması 16 Mart 2026 Pazartesi günü oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken iki takım da üst sıralardaki yerini korumak ve play-off yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak görülüyor.

ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler televizyon üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Çorum FK, ligde 56 puanla 4. sırada bulunuyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ekip, üst üste kazandığı maçlarla play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip sahasında kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

Esenler Erokspor ise 63 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Son maçında sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul temsilcisi, deplasmanda üç puan alarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

