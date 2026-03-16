Szymon Marciniak'ın yönettiği Galatasaray ve Türkiye maçları! Liverpool-Galatasaray maçında düdük çalacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, İngiltere’de Liverpool karşısına çıkacak. İlk maçta evinde 1-0 galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Stadyumu’nda tur atlamak için sahaya çıkacak. Liverpool-Galatasaray maçını Szymon Marciniak yönetecek. İşte, Szymon Marciniak'ın yönettiği Galatasaray ve Türkiye maçları...
Polonyalı hakem Szymon Marciniak kariyerinde daha önce Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Milli Takımı maçlarını yönetti. Liverpool-Galatasaray rövanş maçı öncesi ise yönettiği maçların istatistikleri merak konusu oldu. İşte, Szymon Marciniak'ın yönettiği Galatasaray ve Türkiye maçları ve sonuçlar...
SZYMON MARCINIAK YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
Polonyalı hakem Szymon Marciniak Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Galatasaray-Molde rövanş maçını, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise Galatasaray-Paris Saint-Germain ve Galatasaray-Atletico Madrid maçlarını yönetti.
|Sezon
|Müsabaka
|Hafta
|Tarih
|Maç sonucu
|Sarı
|Kırmızı
|Penaltı
|23/24
|Play-Off turu rövanş maçı
|29.08.2023
|
|2:1
|
|2
|0
|1 (Galatasaray)
|19/20
|Grup A
|01.10.2019
|
|0:1
|
|1
|0
|0
|15/16
|Grup C
|15.09.2015
|
|0:2
|
|2
|0
|0
SZYMON MARCINIAK YÖNETTİĞİ TÜRKİYE MAÇLARI
Szymon Marciniak Türkiye Milli Takımı’nın önemli maçlarında görev aldı. 2016-2017 Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan ve İzlanda maçlarını yönetti. 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda karşısında düdük çalan Marciniak, 2020 UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye-Rusya mücadelesinde de düdük çalmıştı.
|Sezon
|Müsabaka
|Hafta
|Tarih
|Maç sonucu
|Sarı
|Kırmızı
|Penaltı
|20/21
|Grup 3
|15.11.2020
|
|3:2
|
|3
|0
|1
(Türkiye)
|18/19
|Grup H
|11.06.2019
|
|2:1
|
|4
|0
|0
|16/17
|Grup I
|06.10.2017
|
|0:3
|
|3
|0
|0
|16/17
|Grup I
|05.09.2016
|
|1:1
|
|2
|0
|0/1
(Türkiye)