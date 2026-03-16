UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, İngiltere’de Liverpool karşısına çıkacak. İlk maçta evinde 1-0 galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Stadyumu’nda tur atlamak için sahaya çıkacak. Liverpool-Galatasaray maçını Szymon Marciniak yönetecek. İşte, Szymon Marciniak'ın yönettiği Galatasaray ve Türkiye maçları...

Polonyalı hakem Szymon Marciniak kariyerinde daha önce Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Milli Takımı maçlarını yönetti. Liverpool-Galatasaray rövanş maçı öncesi ise yönettiği maçların istatistikleri merak konusu oldu. İşte, Szymon Marciniak'ın yönettiği Galatasaray ve Türkiye maçları ve sonuçlar...

Szymon Marciniakın yönettiği Galatasaray ve Türkiye maçları! Liverpool-Galatasaray maçında düdük çalacak

SZYMON MARCINIAK YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Polonyalı hakem Szymon Marciniak Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Galatasaray-Molde rövanş maçını, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise Galatasaray-Paris Saint-Germain ve Galatasaray-Atletico Madrid maçlarını yönetti.

Sezon Müsabaka Hafta Tarih Maç sonucu Sarı Kırmızı Penaltı 23/24 Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-Off turu rövanş maçı 29.08.2023 Galatasaray SK 2:1 Molde FK 2 0 1 (Galatasaray) 19/20 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup A 01.10.2019 Galatasaray SK 0:1 Paris Saint-Germain 1 0 0 15/16 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup C 15.09.2015 Galatasaray SK 0:2 Atlético Madrid 2 0 0

SZYMON MARCINIAK YÖNETTİĞİ TÜRKİYE MAÇLARI

Szymon Marciniak Türkiye Milli Takımı’nın önemli maçlarında görev aldı. 2016-2017 Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan ve İzlanda maçlarını yönetti. 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda karşısında düdük çalan Marciniak, 2020 UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye-Rusya mücadelesinde de düdük çalmıştı.

Sezon Müsabaka Hafta Tarih Maç sonucu Sarı Kırmızı Penaltı 20/21 UEFA Uluslar Ligi B Grup 3 15.11.2020 Türkiye 3:2 Rusya 3 0 1

(Türkiye) 18/19 EURO Elemeleri Grup H 11.06.2019 İzlanda 2:1 Türkiye 4 0 0 16/17 Dünya Kupası Elemeler Grup I 06.10.2017 Türkiye 0:3 İzlanda 3 0 0 16/17 Dünya Kupası Elemeler Grup I 05.09.2016 Hırvatistan 1:1 Türkiye 2 0 0/1

