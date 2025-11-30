Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sarayönü Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SANDALYE, TABURE, VANTİLATÖR...

Taraflar birbirine sandalye, tabure, vantilatör ve iş yerlerinde bulunan çeşitli araç gereçlerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Editör:SEVDA KILIÇ

