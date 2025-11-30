İran, Basra Körfezi’nde Esvatini bandıralı bir gemiyi durdurarak 350 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. 13 kişilik mürettebat gözaltına alındı, gemi Buşehr’e çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2’nci Bölge Komutanı Heyder Heneryan Mucerred, bölgenin donanma tarafından “tam gözetim altında” tutulduğunu söyleyerek operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

13 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖZALTINA ALINDI

Mucerred, gemide Hindistan uyruklu personel ile komşu ülkelerden bir kişinin de bulunduğu toplam 13 mürettebatın bulunduğunu aktardı. Mahkeme kararıyla gemi Buşehr kıyılarına çekildi.

350 BİN LİTRE MOTORİN BOŞALTILDI

Operasyonda ele geçirilen 350 bin litre kaçak motorin, Buşehr Petrol ve Gaz Şirketi’ne teslim edildi. Geminin yasal süreç tamamlanana kadar limanda tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

