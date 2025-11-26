Iğdır’da husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında mahallede büyük panik yaşandı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile yeniden karşı karşıya geldi.

SOKAK ORTASINDA ŞİDDET TIRMANDI

Sokak üzerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar yanlarına aldıkları değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırdı. Şiddetin artması üzerine aile bireyleri bu kez silah kullandı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, olayı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Silah kullanan bazı şahısların ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

Balta ve çekiçli kavga! Mahalle bir anda savaş alanına döndü

KAVGA OKUL ÇIKIŞINA DENK GELDİ

Olay sırasında bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi endişe yaşatırken, öğrencilerin herhangi bir yara almadan kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

