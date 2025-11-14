Özetle Kaydet

Zeytinburnu’nun Çırpıcı Mahallesi’nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi, karşılaştığı şahsı sokak ortasında silahla vurup olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanarak yere düşen adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahallede yankılanan silah sesleri paniğe neden oldu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ERKUT ÇALİKOGLU

