Zeytinburnu’nda dehşet! Husumetlisini sokak ortasında vurup kaçtı
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan bir kişi, karşılaştığı şahsı silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı.
- Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir silahlı saldırı yaşandı.
- Saldırıda bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- Şüpheli saldırgan olay yerinden kaçtı.
- Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Zeytinburnu’nun Çırpıcı Mahallesi’nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi, karşılaştığı şahsı sokak ortasında silahla vurup olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanarak yere düşen adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahallede yankılanan silah sesleri paniğe neden oldu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
