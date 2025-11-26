Anadolu Ajansı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Masadaki ana gündem 'Terörsüz Türkiye'
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama olacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.
ANA GÜNDEM MADDESİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'
Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek. Ayrıca, sahadan gelen istihbarat çalışmaları masada olacak.
