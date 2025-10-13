Suriye lideri Şara'dan Esad çıkışı! "Rusya'yla çatışmayacağız ama Beşar hesap verecek!"

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından ekonomi ve altyapı alanlarında toparlanma süreci devam ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Şara, devrik lider Beşar Esad’ın hesap vermesi için tüm yasal mekanizmaları kullanacaklarını, ancak şu anda Esad’a ev sahipliği yapan Rusya ile bir çatışmaya girmeyeceklerini söyledi.

"TÜM NESİL BÜYÜK TRAVMALAR YAŞADI"

CBS News’e konuşan Şara, “Tüm bir nesil büyük psikolojik travmalar yaşadı. Bu nedenle özgürlük dönemi, insanların dönüşü ve yeniden inşası için yeni bir umut olmalı” dedi.

"SURİYE HALKINA ÇOK KÖTÜLÜK YAPILDI"

Cumhurbaşkanlığına geliş sürecini değerlendirirken, “Bu saraya girmek çok olumlu bir deneyim değildi. Bu saray kurulduğundan beri Suriye halkına karşı çok fazla kötülük üretildi” ifadelerini kullandı.

Şara, “Suriye toprakları dışında hiçbir eylemde bulunmadık, rejim dışında kimseyi hedef almadık. Halkı, suçlu rejimin baskısından kurtardık” dedi.

"RUSYA İLE ÇATIŞMAK ÇOK MALİYETLİ OLUR"

Şara, Esad’ın akıbetine ilişkin olarak ise, “Beşar Esad’ın adalet önüne çıkarılması için mümkün olan tüm yasal yolları kullanacağız” diye konuştu.

Ancak Şara, “Şu anda Rusya ile bir çatışmaya girmek Suriye için çok maliyetli olur, ülkenin çıkarına da değildir” ifadelerini ekledi.

Eylül ayı sonunda, Şam Soruşturma Hâkimi Tevfik el-Ali, Esad hakkında gıyabında tutuklama kararı çıkarmış ve dosyanın Interpol aracılığıyla uluslararası düzeyde iletilmesi sürecini başlatmıştı.

Geçen yıl Aralık ayında Esad’ın görevden uzaklaştırılmasının hemen ardından Rusya, Esad ve ailesine “insani sığınma hakkı” tanıdığını açıklamıştı.

Yaklaşık 25 yıl boyunca ülkeyi yöneten Beşar Esad, 2024’ün sonunda Rusya’ya kaçmış ve 1963’te başlayan Baas Partisi’nin onlarca yıllık iktidarına son verilmişti. Ocak ayında Şara liderliğinde yeni bir geçiş yönetimi kurulmuştu.