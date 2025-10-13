Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail birlikleri Suriye topraklarına girdi!
İsrail işgal güçleri, Suriye’nin güneyinde bulunan Kuneytra kırsalına yeni bir saldırı düzenledi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail güçlerinin sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Saida al-Hanout bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL BİRLİKLERİ KUNEYTRA KIRSALINA GİRDİ

Ajansın aktardığına göre, beş askeri araçtan oluşan bir İsrail birliği, Kuneytra kırsalındaki Saida al-Hanout kasabası çevresine girerek kısa süreli bir kara operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, bölgedeki konuşlanmanın ardından geri çekildi.

TAL AL-AHMAR BÖLGESİNE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

SANA, İsrail’in dün de Kuneytra kırsalındaki Tal al-Ahmar al-Sharqi kasabasına benzer bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Habere göre, dört askeri araç, iki tank ve çok sayıda askerle yapılan bu saldırı yaklaşık bir saat sürdü.

İsrail birlikleri daha sonra Tal al-Ahmar al-Gharbi yönüne çekildi.

SURİYE: EGEMENLİK İHLALİ KABUL EDİLEMEZ

Şam yönetimi, İsrail’in art arda düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak “Bu eylemler 1974 Ayrılık Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır” açıklamasında bulundu.

