Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 'Bazıları kabul etti' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda isim sabahın erken saatlerinde evlerinden alınarak, ifade ve kan verme işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan isimler şöyle: İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

İfadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdinç paylaşımında şu iddiayı dile getirdi:

"Ünlü isimlerin evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise verdikleri ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti. Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her her türlü madde kullanımı suç.

Bu mücadele yalnızca kullanıcılarla sınırlı kalmamalı. Asıl hedef bu maddeyi Türkiye pazarına sokan baronlar olmalı. İddialara göre, bu baronların bazıları kamu içindeki bağlantılarıyla korunuyor."