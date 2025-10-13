Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 'Bazıları kabul etti' iddiası

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 'Bazıları kabul etti' iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlüler, Uyuşturucu Operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haber
Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü isme yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Gözaltına alınan birçok isimden kan, idrar ve saç örneği alınırken, test sonuçları merakla bekleniyor. Öte yandan bazı ünlülerin ifadelerinde geçmişte uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda isim sabahın erken saatlerinde evlerinden alınarak, ifade ve kan verme işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

19 ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan isimler şöyle: İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

İfadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BAZI İSİMLER KABUL ETTİ" İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdinç paylaşımında şu iddiayı dile getirdi:

"Ünlü isimlerin evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise verdikleri ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti. Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her her türlü madde kullanımı suç.

Bu mücadele yalnızca kullanıcılarla sınırlı kalmamalı. Asıl hedef bu maddeyi Türkiye pazarına sokan baronlar olmalı. İddialara göre, bu baronların bazıları kamu içindeki bağlantılarıyla korunuyor."

