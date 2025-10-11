Hadise, İrem Derici, Dilan Polat... MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'ünlü' paylaşımı

Hafta başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN 'ÜNLÜ' PAYLAŞIMI

Bu operasyon ülke gündemine otururken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Yıldız, "Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; “Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.” ifadelerine yer verdi.