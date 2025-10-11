11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?
Futbol severler günün maç programını takvimi takip etmeye başladı. Yerli ve yabancı liglerdeki maçların dışında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi büyük organizasyonlardaki müsabakalarda dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün A Milli Takımımız deplasmanda Bulgaristan'a konuk oluyor. Süper Lig'e ara verilirken, futbolseverler gözlerini maç programı çevirdi.
11 Ekim 2025 maç programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sebebiyle ulusal ligleri kısa bir mola verildi.
Bugün A Milli Futbol Takımımızın kritik deplasman mücadelesi ekrana gelecek. E Grubu'nda önemli bir virajı dönmek isteyen Ay-Yıldızlılar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da galibiyet arayacak. Millilerin de mücadele ettiği turnuvadaki maçlar, TV8'den naklen yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ?
Milli maç bugündür. Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında bugün Bulgaristan ile mücadele edecek.
Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.
MAÇ PROGRAMI 11 EKİM 2025
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu
21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)
21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu
19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)
21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)
2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ I GRUBU
19:00 Norveç - İsrail (Exxen)
21:45 Estonya - İtalya (Exxen)
2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ K GRUBU
16:00 Letonya - Andorra (Exxen)
21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)