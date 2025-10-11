Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?

11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?
Futbol, Maç Programı, A Milli Takım, Bulgaristan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol severler günün maç programını takvimi takip etmeye başladı. Yerli ve yabancı liglerdeki maçların dışında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi büyük organizasyonlardaki müsabakalarda dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün  A Milli Takımımız deplasmanda Bulgaristan'a konuk oluyor. Süper Lig'e ara verilirken, futbolseverler gözlerini maç programı çevirdi.

11 Ekim 2025 maç programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sebebiyle ulusal ligleri kısa bir mola verildi. 

Bugün A Milli Futbol Takımımızın kritik deplasman mücadelesi ekrana gelecek. E Grubu'nda önemli bir virajı dönmek isteyen Ay-Yıldızlılar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da galibiyet arayacak.  Millilerin de mücadele ettiği turnuvadaki maçlar, TV8'den naklen yayınlanacak.

11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü? - 1. Resim

MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ?

Milli maç bugündür. Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında bugün Bulgaristan ile mücadele edecek.

Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü? - 2. Resim

MAÇ PROGRAMI 11 EKİM 2025

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu

21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)

21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu

19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)

21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü? - 3. Resim

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ I GRUBU

19:00 Norveç - İsrail (Exxen)

21:45 Estonya - İtalya (Exxen)

11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü? - 4. Resim

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ K GRUBU

16:00 Letonya - Andorra (Exxen)

21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en büyüğü Konya'da: Karapınar GES, 1 milyar dolarlık doğal gaz faturasını sildi!Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güller ve Günahlar Kader'i kimdir? Minik yıldızı Yade Arayıcı'nın hayatı gündemde - HaberlerGüller ve Günahlar Kader'i kimdir? Minik yıldızı Yade Arayıcı'nın hayatı gündemdeAynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı - HaberlerAynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışıMilli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu - HaberlerMilli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutulduİZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek?Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi - HaberlerAşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildiGüldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler… - HaberlerGüldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler…
Sonraki Haber Yükleniyor...