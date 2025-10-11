Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye - Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Luis Godinho tarafından yönetilecek olan maçın yardımcıları ise Rui Teixeira ve Pedro Almeida olacak. Mücadelenin 4. hakemi görevini Miguel Nogueira üstlenecek.. André Narciso VAR, Helder Malheiro da AVAR olarak görev yapacak.
Milli Takımımızın İspanya karşısında aldığı mağlubiyetin etkisinden kurtulmak isteyen A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında kazanıp Gürcistan maçına moralli çıkmak istiyor.
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlara kısa bir süre kala aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Milli maç TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)
BULGARİSTAN'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen Bulgaristan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Svetoslav Vutsov (Levski Sofya), Dimitar Sheytanov (CSKA)
Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Emil Tsenov (Orenburg), Christian Petrov (Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali), Ivan Turitsov (CSKA Sofya)
Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (Levski Sofya), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Kristian Stoyanov (Slavia Sofya)