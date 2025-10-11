Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu
Futbol, Milli Takım, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa Elemeleri, TV8, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye - Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Luis Godinho tarafından yönetilecek olan maçın yardımcıları ise Rui Teixeira ve Pedro Almeida olacak. Mücadelenin 4. hakemi görevini Miguel Nogueira üstlenecek.. André Narciso VAR, Helder Malheiro da AVAR olarak görev yapacak.

Milli Takımımızın İspanya karşısında aldığı mağlubiyetin etkisinden kurtulmak isteyen A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında kazanıp Gürcistan maçına moralli çıkmak istiyor. 

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlara kısa bir süre kala aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? 

Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Milli maç TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Türkiye 3 puanın peşinde! Bulgaristan Milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 1

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Türkiye 3 puanın peşinde! Bulgaristan Milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 2

BULGARİSTAN'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen Bulgaristan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Svetoslav Vutsov (Levski Sofya), Dimitar Sheytanov (CSKA)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Emil Tsenov (Orenburg), Christian Petrov (Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali), Ivan Turitsov (CSKA Sofya)

Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (Levski Sofya), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Kristian Stoyanov (Slavia Sofya)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ölü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav'da sıcaklık arttı200 ABD askeri İsrail'de! Türkiye sürece dahil olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek?Aşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi - HaberlerAşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildiGüldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler… - HaberlerGüldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler…Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı - HaberlerNeymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldıMasterChef kim elendi? 10 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu - HaberlerMasterChef kim elendi? 10 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli olduEşref Rüya 18. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - HaberlerEşref Rüya 18. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...