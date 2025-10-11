Ankaragücü sıfırı tüketti! Kasap borcu bile ödenemedi, belediyeler de sırt çevirdi

MAHMUT EKİNCİ - Nesine 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü zor günleri atlatamadı. 16 Ekim'de seçime gidecek olan kulüp, çoğunluk sağlanamadığı halde 23 Ekim'de tekrar sandık başına gidecek.

Geçtiğimiz ay sarı-lacivertlilerin başkanı Gazi Ercüment Tekin, Makine ve Kimya Endüstrisi'nden (MKE) destek alamadıklarından bahsederek 8 milyon liralık kasap borçlarını bile ödeyemediklerini söylemişti.

Furkan Gümüşçü ve Gazi Ercüment Tekin

Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Gümüşçü, Türkiye Gazetesi'ne kulübün son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. MKE'den hala destek alamadıklarını vurgulayan Gümüşçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri mektuptan da henüz cevap alamadıklarını söyledi.

KASAP BORCUNU HÂLÂ ÖDENEMEDİ

Sosyal medyada da gündem olan 8 milyon liralık kasap borcunun hâlâ ödenemediğini belirten Gümüşçü, borcun devam ettiğini ifade etti.

11 Aralık 2023'te dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Rizespor maçı sonu hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı

"KEŞKE YUMRUK OLAYI GERÇEKLEŞMESEYDİ"

Şehrin kulübe sahip çıkmadığının altını çizen Gümüşçü, "Geçmiş dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 6.5 milyon euro, Makine Kimya Endüstrisi'nden 11 milyon euro civarı bir miktar gelmiş. Tabii menfur bir yumruk olayı gerçekleşti. Keşke bu olay gerçekleşmeseydi ama o olaydan sonra sanıyorum birazcık daha sıkıntılar oldu. 'Düşenin dostu olmaz' derler, maalesef bunu apaçık bir şekilde görüyoruz. Camia olarak biz bir mücadele vermek zorundayız. Kendi yaralarımızı kendimiz sarmak zorundayız. Şu anda tam manasıyla böyle bir iklim var. Keşke şehir sahip çıksaydı." dedi.

BAŞKAN ADAYLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Seçim arifesindeki kulüpte adayların 500 milyon TL, 1 milyar TL diye söylemlerde bulunduğuna dikkat çeken Gümüşçü, "Keşke bu söyledikleri paraların yüzde 1'ini geçici süreçte Ankaragücü'ne verselerdi." diye konuştu.

TRANSFER YASAĞI KAPIDA

Kasım ayında kulübün kalıcı transfer yasağı yememesi için 30-35 milyon TL civarı ödeme yapması gerektiğini vurgulayan Furkan Gümüşçü, "Adaylardan şunu talep ediyoruz, buraya başkan olmak isteyen bir kişi gelip bu konular hakkında bir bilgi edinir, finansal durum hakkında bilgi edinir ama şu ana kadar bize bu konuda gelen kimse olmadı. 'Kulübün borcu ne kadar? Biz içeri girdiğimizde ne kadarlık bir borçla karşı karşıya kalacağız? Hangi önlemleri almamız lazım?' diyen henüz kimse olmadı. Keşke birçok aday olsa, keşke herkes Ankaragücü'ne hizmet yarışına girse." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER BİZİ OYALIYOR"

Belediyeler tarafında çok yalnız bırakıldıklarını belirten Gümüşçü, "Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri hemen hepsi 'Pazartesi vereceğiz, cuma vereceğiz' diyerek 4-4.5 aydır oyalıyor. İşin gerçeği bu aslında. Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. 15 milyon liralık bir dokunuşu oldu. Bunu yeterli bulmuyoruz. Geçmiş dönemde 6.5 milyon euro destek verilmiş. Bu destek niye verildi demiyoruz. İyi ki verilmiş diyoruz. Keşke bu destek şimdi de verilse." dedi.

Ankaragücü tarihinin en şeffaf yönetimi olduklarının altını çizen Furkan Gümüşçü, şunları söyledi:

"KULÜBÜMÜZ HER ANLAMDA DENETLENİYOR" "Ankaragücü tarihinin belki en şeffaf yönetimiyiz. Hatta Türk futbol tarihinin belki de en şeffaf yönetimiyiz. Her ayın 1'inde sosyal medya hesaplarımızdan gelir-gider tablomuzu paylaşıyoruz. Gelen para nereye harcanmış, bunları paylaşıyoruz. Bunun yanında şu anda kulübümüzde bağımsız denetim şirketi de bir rapor hazırlamış durumda. Bağımsız denetim şirketinden hariç olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrı denetçiler var. Bizim davetimizle gelmiş denetçiler var. Biz nisan ayında CİMER başvurusunda bulunmuştuk. Bu neticeyle gelmişler. Kulübümüz her anlamda denetleniyor. "ANKARAGÜCÜ'NE SAHİP ÇIKILMAMASI HOŞ OLMADI" Buraya bağış yapacak, sponsor olacak bir kişi varsa kendisi de muhasebecisini, denetçisini gönderebilir diyoruz. Bu kadar şeffaf bir yönetim varken bu yönetime hatta Ankaragücü'ne sahip çıkılmaması bence hoş olmadı. Ankaragücü büyük bir tarihi fırsatı geri çevirmiş oldu. Tabii ki burası Ankaragücü. Kongre gününe kadar neler olur, neler biter hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

Gazi Ercüment Tekin

Mevcut Başkan Gazi Ercüment Tekin'in şu an için adaylık düşüncesi olmadığını ifade eden Furkan Gümüşçü, şu ifadeleri kullandı: