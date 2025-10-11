Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç muayene istasyonu, Süper Lig kulübüne sponsor oldu: Stadın yeni ismi açıklandı

Kocaelispor Kulübü, Turka Araç Muayene ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında yeşil-siyahlı takımın maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'nun ismi, sezon sonuna kadar 'Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu' oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ile Turka Araç Muayene arasında 2025-2026 sezonunu kapsayan stat isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Statta düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yöneticileri katıldı.

Araç muayene istasyonu, Süper Lig kulübüne sponsor oldu: Stadın yeni ismi açıklandı - 1. Resim
Kocaelispor Başkanı Recep Durul (solda) ve firma icra kurulu üyesi Serhan Salman (sağda) 

KOCAELİ STADYUMU'NUN İSMİ DEĞİŞTİ

Törende konuşan Serhan Salman, stadyum isminin bundan böyle 'Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu' olacağını belirterek, "14 Ekim Salı akşamı burada büyük bir heyecana hep beraber şahitlik edeceğiz. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Milli takımımıza canıgönülden başarılar diliyoruz. Kalplerimiz onlarla olacak. Daha sonra da Kocaelispor'umuz Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu maçta da taraftarının ve camiasının yüzünü güldüreceğine, sonrasında da burada birçok başka başarıya da imza atacağına inancımız tam" sözlerini sarf etti.

Araç muayene istasyonu, Süper Lig kulübüne sponsor oldu: Stadın yeni ismi açıklandı - 2. Resim

İLK OLARAK MİLLİ MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İmza töreninin ardından bir gazetecinin A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı maça ilişkin sorusunu cevaplayan Kocaelispor Kulübü Başkanı Durul, "Kocaeli'nin yeni stadında ilk defa milli maç oynanacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu müsabakada taraftarla Filistin ile ilgili çalışma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin her yerinden milli maça gelmek isteyenlerin olduğunu dile getiren Durul, özellikle Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın büyük destek vermek istediğini kaydetti.

Araç muayene istasyonu, Süper Lig kulübüne sponsor oldu: Stadın yeni ismi açıklandı - 3. Resim

"ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR"

Durul, federasyondan 2 bin bilet talep ettiklerini ancak diğer şehirlerde yapılan uygulamanın dışına çıkılamayacağı şeklinde cevap aldıklarını belirterek, "Şartları zorlayacaklar, bakalım ne yapabilirler. Sanırım bugün, yarın bir cevap gelecek. Onun ötesinde büyük heyecan var. Şehrimiz mutlu olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelecek. Bu yüzden mutluluğumuz da oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Araç muayene istasyonu, Süper Lig kulübüne sponsor oldu: Stadın yeni ismi açıklandı - 4. Resim

 

