Uğurcan Çakır’dan sakatlık açıklaması: Bulgaristan maçında oynayacak mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, "Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız" dedi.

"BİLEĞİMDE AĞRI VARDI, 2 GÜN İZİN ALDIM"

Milli Takım'ın ilk 2 idmanında yer alamayan 29 yaşındaki kaleci, Bulgaristan maçına hazır olduğunu kaydederek, "Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun 2 gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR DÖNEM GEÇİRDİM"

Milli kaleci, "Eintracht Frankfurt maçında 5, İspanya maçında 6 gol kalende gördün. Sonrasında Liverpool maçında çok iyi performans sergiledin. Farklı kaybedilen maçlardan sonra nasıl motivasyon sağlıyorsun?" sorusuna, "Bunun işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum, vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum, çok çalışıp Mili Takım'da ve kendi takımımda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Futbolda da hayatta da zorlu süreçler olabiliyor, benim için de öyle bir dönem geçti. Ben her zaman en iyi yaptığım işi yapmaya, çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim açımdan son haftalar iyi geçti" cevabını verdi.

"ÇALHANOĞLU'NU LİDER OLARAK GÖRÜYORUZ"

Uğurcan Çakır, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yarın oynaması halinde A Milli Takım ile 100'üncü maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine, "Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu, ülkemizin en önemli ve değerli futbolculardan biri. Takım içinde lider bir oyuncu takım kaptanımız, herkesle iletişimi çok iyi. Onu lider olarak görüyoruz. Genç yaşta, daha önünde uzun seneler var. 100'üncü maça ulaşacak inşallah. Ona sakatlıksız uzun yıllar, milli takımda rekorlar kıracak günler diliyorum. İnşallah o da bunu başarabilir. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider" değerlendirmesinde bulundu.

"HER MAÇ FİNAL GİBİ"

Uğurcan, "Takım içinde hedef nedir? Liderlik düşünceniz de var mı?" sorusunu, "Her maça ayrı ayrı bakıyoruz, önümüzde Bulgaristan maçı var. Her maç bir final gibi. Kendi maçlarımızı kazanıp rakibin ne yaptığına sonrasında bakalım. Birinci olmak tabii ki istiyoruz ama olamasak da ikinci olup play-off'larda şansımızı denemek istiyoruz. Günün sonunda hepimiz Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz" şeklinde cevapladı.