Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'un borcu açıklandı: Uğurcan Çakır detayı

Trabzonspor'un borcu açıklandı: Uğurcan Çakır detayı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;un borcu açıklandı: Uğurcan Çakır detayı
Trabzonspor, Borç, Uğurcan Çakır, Transfer, Finans, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, mali tablolarını KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, 4 milyar 225 milyon lira borcu olduğunu açıkladı. Karadeniz ekibi ayrıca, net borç ile birlikte Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır transferinden eylül ayında 28.7 milyon euro elde edildiğini açıkladı.

Mali tablolarını KAP'a bildiren Trabzonspor Kulübü, 4 milyar 225 milyon lira net borcun olduğunu açıkladı.

Bordo mavililer, Uğurcan Çakır transferinden eylül ayında 28.7 milyon euro elde edildiğini açıkladı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir. Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL (28.7 Milyon euro) gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın sevindirdi, borsa üzdü! Bu hafta yatırım araçlarının performansı…Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj! "Gazze'de provokasyonlara karşı takipteyiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır konuşuyor - SporA Milli Takım'da Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır konuşuyor7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü - Spor7 gollü çılgın maçta şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördüGalatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme itirafı - SporÖzbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme itirafıMax Kruse'den çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe daha zor - SporKruse'den çarpıcı sözler: Fenerbahçe daha zorİsrail maçı öncesi Norveç'ten 'yaptırım' açıklaması: Tartışma devam etmeli! - Sporİsrail maçı öncesi Norveç'ten 'yaptırım' açıklamasıMkhitaryan'dan yıllar sonra Mourinho ifşası: Günlerce aynı mesajı atmış! - SporEski öğrencisinden yıllar sonra Mourinho ifşası
Sonraki Haber Yükleniyor...