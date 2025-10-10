Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı

BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı
Kripto Para, Bitcoin, Ethereum, Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

Kripto para ETF'leri 9 Ekim'de güçlü girişlerde dikkat çekti. Dünyanın en büyük şirketi olarak bilinen BlackRock, hem Bitcoin hem de Ethereum fonlarında ciddi bir artış kaydetti. Son verilere göre BlackRock’un elinde 802 bin 198 BTC (97,29 milyar dolar) ve 4 milyon 083 bin 486 ETH (17,56 milyar dolar) bulunuyor.

Kripto para borsası yatırım fonları (ETF) 9 Ekim Perşembe günü güçlü girişlerle dikkat çekti. Hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum (ETH) tarafında kayda değer artışlar yaşandı.

Lookonchain verilerine göre, toplam 10 Bitcoin ETF’sinden üçü net 3 bin 356 BTC’lik (yaklaşık 407 milyon dolar) giriş kaydetti.

Finance in Bold'dan edinilen bilgilere göre en yüksek artış, dünyanın en büyük şirketi olarak bilinene BlackRock’ta gerçekleşti. Şirket, 3 bin 451 BTC (418,48 milyon dolar) ile en fazla giriş sağlayan fon oldu. Yalnızca Grayscale çıkış bildirirken, diğer altı fonun pozisyonu değişmedi. Böylece Bitcoin ETF’leri art arda dokuzuncu işlem gününde de net giriş kaydetmiş oldu.

BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı - 1. Resim

BLACKROCK'UN DUDAK UÇUKLATAN KRİPTO VARLIKLARI

Ethereum ETF’lerinde de benzer bir tablo oluştu. İki fonda (Grayscale ve Fidelity) çıkış olmasına rağmen toplamda 20 bin 142 ETH (86,6 milyon dolar) net giriş gerçekleşti. Bu alanda da BlackRock öne çıkarak 32 bin 968 ETH (141,7 milyon dolar) ekledi.

Son verilere göre BlackRock’un elinde 802 bin 198 BTC (97,29 milyar dolar) ve 4 milyon 083 bin 486 ETH (17,56 milyar dolar) bulunuyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN ETF UNVANI BLACKROCK'UN

Hafta başındaki güçlü performansın ardından, iShares Bitcoin Trust (IBIT) 8 Ekim’de haftalık bazda en yüksek girişe sahip fon olarak kayda geçti ve “tarihin en hızlı büyüyen ETF’si” unvanını pekiştirdi.

Şirket yalnızca 7 Ekim Salı günü 7 bin 579 BTC (943 milyon dolar) ve 8 bin 959 ETH (89,5 milyon dolar); 6 Ekim’de ise 6.447 BTC (805 milyon dolar) ve 45 bin 672 ETH (212,9 milyon dolar) eklemişti.

Kaynak: Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj! "Gazze'de provokasyonlara karşı takipteyiz"7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın sevindirdi, borsa üzdü! Bu hafta yatırım araçlarının performansı… - EkonomiBu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?Gram altın 6000 TL'yi geçecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcıların beklediği 'altın' tarih! - Ekonomiİşte yatırımcıların beklediği 'altın' tarih!Maliye’den yeni adım: Doktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor! - EkonomiDoktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor!2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı - EkonomiDev balık Samsun'da yakalandı! Kilosu 250 liradan satıldıElektrikli otomobilde yeni dönem: 81 ile şarj istasyonları geliyor - EkonomiElektriklide yeni dönem! 81 ile şarj istasyonları geliyorMülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim - EkonomiMülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim
Sonraki Haber Yükleniyor...