BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı

Kripto para borsası yatırım fonları (ETF) 9 Ekim Perşembe günü güçlü girişlerle dikkat çekti. Hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum (ETH) tarafında kayda değer artışlar yaşandı.

Lookonchain verilerine göre, toplam 10 Bitcoin ETF’sinden üçü net 3 bin 356 BTC’lik (yaklaşık 407 milyon dolar) giriş kaydetti.

Finance in Bold'dan edinilen bilgilere göre en yüksek artış, dünyanın en büyük şirketi olarak bilinene BlackRock’ta gerçekleşti. Şirket, 3 bin 451 BTC (418,48 milyon dolar) ile en fazla giriş sağlayan fon oldu. Yalnızca Grayscale çıkış bildirirken, diğer altı fonun pozisyonu değişmedi. Böylece Bitcoin ETF’leri art arda dokuzuncu işlem gününde de net giriş kaydetmiş oldu.

BLACKROCK'UN DUDAK UÇUKLATAN KRİPTO VARLIKLARI

Ethereum ETF’lerinde de benzer bir tablo oluştu. İki fonda (Grayscale ve Fidelity) çıkış olmasına rağmen toplamda 20 bin 142 ETH (86,6 milyon dolar) net giriş gerçekleşti. Bu alanda da BlackRock öne çıkarak 32 bin 968 ETH (141,7 milyon dolar) ekledi.

İlgili Haber İmitasyon altın furyası büyüyor! Kuyumculara çağrı var: Ürün satışı yasaklansın Altın, gümüş ve Bitcoin’de rekorlar sonrası… İşte dünyanın en değerli 10 varlığı

Son verilere göre BlackRock’un elinde 802 bin 198 BTC (97,29 milyar dolar) ve 4 milyon 083 bin 486 ETH (17,56 milyar dolar) bulunuyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN ETF UNVANI BLACKROCK'UN

Hafta başındaki güçlü performansın ardından, iShares Bitcoin Trust (IBIT) 8 Ekim’de haftalık bazda en yüksek girişe sahip fon olarak kayda geçti ve “tarihin en hızlı büyüyen ETF’si” unvanını pekiştirdi.

Şirket yalnızca 7 Ekim Salı günü 7 bin 579 BTC (943 milyon dolar) ve 8 bin 959 ETH (89,5 milyon dolar); 6 Ekim’de ise 6.447 BTC (805 milyon dolar) ve 45 bin 672 ETH (212,9 milyon dolar) eklemişti.