Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim

Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ehane, kira takibinden bakım onarıma, hukuki işlemlerden kiracı bulmaya kadar mülk yönetimini kolaylaştırıyor.

Ev sahiplerinin en çok zorlandığı kira, kiracı ve mülk yönetimi süreçlerine yeni bir çözüm geldi. Ehane, mülk yönetimini baştan sona üstlenerek, ev sahiplerine güvenilir ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor.

Ehane, kira tahsilatı, gider takibi, bakım onarım işleri ve hukuki süreçler dahil olmak üzere, ev sahiplerinin yükünü hafifleten birçok hizmeti tek platformda sunuyor. Sözleşme hazırlama, bildirim gönderme, tahliye işlemleri ve evrak yönetimi gibi zaman alan adımlar da Ehane’nin uzman ekibi ve çözüm ortakları tarafından yürütülüyor.

Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim - 1. Resim

Kullanıcılar, mobil uygulama ve web üzerinden tüm süreçleri şeffaf biçimde takip edebiliyor. Anlık bildirimler ve raporlarla mülklerinin durumunu kolayca görürken, çağrı merkezi üzerinden asistan desteği de alabiliyorlar. Web sitesi, yurt dışındaki mülk sahipleri için İngilizce olarak da hizmet veriyor.

Ehane Kurucu Ortağı Fırat DEMİREL, "Mülk sahiplerinin en büyük ihtiyacı güvenilir, şeffaf ve zahmetsiz bir hizmet. Ehane ile amacımız, mülk yönetiminin düzenli, sorunsuz ve profesyonel şekilde ilerlemesini sağlamak. Kısaca, ‘Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim’ diyoruz ve Türkiye’de bu alanda yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Mülk sahipleri için yeni dönem: Siz kirayı alın, biz sorunları çözelim - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Bayrampaşa Belediye seçimi iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyor - EkonomiEkonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyorSözleşmeli tarım modeliyle çiftçiye destek! Kuraklığa rağmen 200 ton hasat bekleniyor - EkonomiKuraklığa rağmen 200 ton hasat bekleniyorRekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza! İşte nedeni... - EkonomiAdidas'a 402 milyon TL ceza!Samsun'da ekmeğe zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli - EkonomiSamsun'da ekmeğe zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerliEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Yazılı açıklama yapıldı - EkonomiEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandıHasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak - Ekonomi200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...