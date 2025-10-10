Bakan müjdeyi verdi! 320 milyon liralık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarında olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Üreticilerin emeği, alın teri ve toprağın bereketi için destekleri sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "320,6 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

HANGİ DESTEKLER YAPILACAK?

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 290 milyon 875 bin 640 lira, bireysel sulama hibe desteği için 29 milyon 744 bin 503 lira ödenecek.