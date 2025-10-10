Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyor

Ekonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyor

Güncelleme:
Ekonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ekim Pazartesi açıklanacak "Ağustos 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

2025 CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar dolar arasında değişti.

Ekonomistler cari işlemler hesabının ağustosta 5.4 milyar dolar fazla vermesini bekliyor - 1. Resim

TEMMUZ VERİSİ 

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 786 milyon dolar olmuştu.

