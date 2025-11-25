25 Kasım Salı günü Adana ve Antalya’da gün içinde beklenen yağış tahminleri vatandaşların merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bugün Antalya ve Adana'da yağmur var mı sorusu gündemdeyken Meteorolojik verilere göre her iki kentte de sabah saatlerinden itibaren bulutlanma ve yer yer yağış etkili olacak.

Bugün Antalya ve Adana'da yağmur var mı? 25 Kasım Antalya ve Adana hava durumu

BUGÜN ADANA'DA YAĞMUR VAR MI?



25 Kasım Salı günü Adana’da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sabah saat 06.00 ile 12.00 arasında yağışın devam etmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Gün içinde sıcaklık değerlerinin 15 ile 20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?



Antalya’da gün sabah saatlerinde yoğun bulutlanmayla başlıyor. Öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. 15.00’tan gece yarısına kadar yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 16 ile 23 derece arasında seyrederken akşam saatlerinde nem oranı belirgin şekilde artacak.

ADANA HAVA DURUMU



25 Kasım Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 15°C - 19°C



26 Kasım Çarşamba: Az bulutlu, 12°C - 23°C



27 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, 11°C - 24°C



28 Kasım Cuma: Az bulutlu, 12°C - 25°C



29 Kasım Cumartesi: Çok bulutlu, 12°C - 24°C

ANTALYA HAVA DURUMU



25 Kasım Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C - 23°C



26 Kasım Çarşamba: Sağanak yağışlı, 15°C - 21°C



27 Kasım Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C - 20°C



28 Kasım Cuma: Sağanak yağışlı, 16°C - 20°C



29 Kasım Cumartesi: Sağanak yağışlı, 15°C - 20°C

BETÜL TOKKAN

