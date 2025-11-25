İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan güncel duyurulara bakıldığında, Eyüpsultan ilçesinde su kesintisi vardır. Yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında su verilmeyen bölgelerde vatandaşlar, "24 Kasım Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

İSKİ, Eyüpsultan su kesintisine dair güncel bilgileri paylaştı. 25 Kasım Salı günü Eyüpsultan'da yaşayan vatandaşlar, suların yeniden saat kaçta verileceğini öğrenmek istiyor.

24 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 300 mm çaplı şebeke hattındaki arıza nedeniyle meydana gelen kesintinin, bugün de devam ettiği görülüyor.

İSKİ duyurdu: Eyüpsultan su kesintisi! 25 Kasım Eyüpsultanda sular ne zaman gelecek?

25 KASIM EYÜPSULTAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

25 Kasım 2025 Salı günü Eyüpsultan'da suların kıse süre içinde gelmesi bekleniyor.

Arızanın giderilmesi çalışmaları devam ettiği için, suların kontrol edilmesi ve güncel bitiş saati hakkında bilgi sahibi olmak için ALO 185 hattı aranmalı veya İSKİ'nin resmi internet sitesinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası