25 Kasım 2025 Salı günü Toroslar ilçesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen su kesintisi nedeniyle özellikle Zeki Ayan, Osmaniye ve Aladağ Mahalleleri'nde oturan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. İşte MESKİ güncel su kesinti listesi...

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) güncel su kesintisi listesini yayımladı. Buna göre, sabah saatlerinde Toroslar ilçesinde su kesintisi meydana geldi.

Toroslar'ın en kalabalık mahallerine su verilmemesi, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok mahalle sakini "25 Kasım Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu gündeme taşıdı.

MESKİ su kesinti listesi: 25 Kasım Mersinde sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Toroslar...

25 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

25 Kasım Salı günü Toroslar - Zeki Ayan, Osmaniye, Zeki Ayan ve Aladağ Mahallerinde ana boru arızası nedeniyle 10.00 ve 12.00'a kadar su verilmeyecektir.

Toroslar - Zeki Ayan: 10.00

Toroslar - Osmaniye, Zeki Ayan: 10.00

Toroslar - Aladağ: 12.00

SEVCAN GİRGİN

