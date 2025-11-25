Türkiye Gazetesi
MESKİ su kesinti listesi: 25 Kasım Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Toroslar...
25 Kasım 2025 Salı günü Toroslar ilçesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen su kesintisi nedeniyle özellikle Zeki Ayan, Osmaniye ve Aladağ Mahalleleri'nde oturan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. İşte MESKİ güncel su kesinti listesi...
Özetle
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Toroslar ilçesindeki Zeki Ayan, Osmaniye ve Aladağ mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 25 Kasım'da su kesintisi yaşandığını duyurdu.
- Mersin Toroslar ilçesinde MESKİ tarafından su kesintisi yaşanmaktadır.
- Kesinti 25 Kasım tarihinde Zeki Ayan, Osmaniye ve Aladağ mahallelerini etkilemektedir.
- Su kesintisinin nedeni ana boru arızasıdır.
- Kesintinin Zeki Ayan ve Osmaniye mahalleleri için 10.00'a, Aladağ mahallesi için 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) güncel su kesintisi listesini yayımladı. Buna göre, sabah saatlerinde Toroslar ilçesinde su kesintisi meydana geldi.
Toroslar'ın en kalabalık mahallerine su verilmemesi, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok mahalle sakini "25 Kasım Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu gündeme taşıdı.
25 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
25 Kasım Salı günü Toroslar - Zeki Ayan, Osmaniye, Zeki Ayan ve Aladağ Mahallerinde ana boru arızası nedeniyle 10.00 ve 12.00'a kadar su verilmeyecektir.
25 KASIM MESKİ SU KESİNTİ LİSTESİ
Toroslar - Zeki Ayan: 10.00
Toroslar - Osmaniye, Zeki Ayan: 10.00
Toroslar - Aladağ: 12.00
