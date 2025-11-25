İhlas Haber Ajansı • Aydın
Aydın'da jeotermal iletim hattında patlama! Kara yolu trafiğe kapatıldı
Aydın’ın Germencik ilçesinde jeotermal akışkan iletim hattındaki boruda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı.
Aydın'da Germencik-Bozköy ana yolu yakınında bulunan bir jeotermal santralinin akışkan iletim hattında patlama oldu.
Patlama ile birlikte yüksek sıcaklıktaki sular çevreye akmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Germencik Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.
KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekipler ve jeotermal santral yetkililerinin, suyu durdurmak için çalışmaları sürüyor.
