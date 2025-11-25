Yayınlandığı günden beri sıkı bir takipçisi bulunan Eşref Rüya dizisinde şoke eden bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizide 'Eşref Tek' karakterini oynayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un projeden ayrılacağı yönündeki söylentiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisi, her Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

Çağatay Ulusoy, "Eşref Tek" karakteriyle seyirciden tam not almayı başardı. Ancak son zamanlarda "Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor mu? " sorusu gündeme gelmeye başladı.

ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Eşref Rüya, izlenme rekoru kırmaya devam ederken dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu senaryodaki değişikliklerden memnun olmadığı gerekçesiyle diziden ayrılma kararı olduğu iddiaları sosyal medyada çalkalanmaya başladı.

Ancak hem yapım şirketi hem de Çağatay Ulusoy tarafından bu iddialar resmiyet taşımıyor. Henüz hiçbir taraf konuyla ilgili açıklama yapmamıştır.

Şu an için Çağatay Ulusoy'un diziden ayrılacağı iddiaları doğru değildir. Konuya ilişkin açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

SEVCAN GİRGİN

