Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın 22. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Bölümün ardından İzleyiciler tam bölümün YouTube'da yer almama nedenini araştırırken Eşref Rüya nereden izlenir araştırılıyor.

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 22. bölümün ekrana gelmesi sonrası tam bölüm nereden izlenir araştırılıyor.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya’nın 22. bölümü, geçtiğimiz hafta yaşanan askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerlerimiz nedeniyle yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana geliyor. Bölümün ardından dizi YouTube'da yayınlanmıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya yapım ekibinin aldığı karara göre dizinin yeni bölümleri yalnızca Amazon Prime Video platformunda yer alıyor.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizinin yayın politikasıyla ilgili alınan yeni karara göre Eşref Rüya’nın yeni bölümleri artık Amazon Prime Video platformunda yer alıyor. Bölüm televizyonda yayınlandıktan kısa süre sonra yalnızca Prime Video üzerinden izlenebilir hale geliyor. Bu nedenle dizinin yeni bölümleri YouTube üzerinden yayınlanmıyor.

Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen seyircilerin Amazon Prime Video üyeliği oluşturması gerekiyor. Yapılan açıklamalarda televizyon yayınının devam edeceği, ancak çevrim içi izleme seçeneğinin sadece Amazon Prime Video üzerinden sunulacağı belirtildi.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM ÖZETİ

22. bölümde Eşref’in, herkesin gözü önünde Nisan’ı mekandan çıkarması hikayenin kırılma noktası oluyor. Bu durum Dinçer için güçlü bir koz haline gelirken Dinçer, Nisan’ı kendi kariyeri için manipüle ederek Eşref’ten uzak tutmaya çalışıyor. Ancak Eşref, bu baskının artmasıyla sabrının taşması sonucu Dinçer’i karşısına alacak.

Diğer yanda Kadir, Tufan’ın fevri davranışlarını kontrol etmeye çalışsa da Tufan’ın tehlikeli adımları operasyonun seyrini riske sokuyor.

