NOW’un yeni dizisi “Sakıncalı”, güçlü oyuncu ekibi ve çarpıcı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolünde yer aldığı dizi, geniş oyuncu kadrosu ve karakterleriyle merak uyandırıyor.

Gold Film imzalı “Sakıncalı”, yayın öncesinde Venedik’te yapılan özel gösterimiyle uluslararası basının da ilgisini çekti. Hikayesi, atmosferi ve karakter derinliğiyle sezona iddialı bir giriş yapması beklenen dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırılan karakterler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

SAKINCALI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci üstleniyor. Bu ikiliye, deneyimli ve genç isimlerden oluşan geniş bir oyuncu ekibi eşlik ediyor:

Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlik, Seray Özkan, Umay Anadolu, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu kadroda yer alıyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu dizinin senaryosu Ayça Üzüm tarafından yazılıyor. Hem oyuncu performansları hem de karakter kurgusu, diziyi sezonun dikkat çekici projeleri arasına taşıyor.

Sakıncalı dizisi oyuncuları kim? İşte karakterler ve oyuncu kadrosu

SAKINCALI DİZİSİ KARAKTERLERİ

Süreyya Gökmen - Özge Özpirinçci

Çocuğunu kaybettikten sonra hayatla yeniden mücadele etmeye çalışan, güçlü sezgilere sahip bir kadın. Ailesini ve kurduğu markayı ayakta tutmaya çalışırken geçmişte gizlenen sırlarla yüzleşiyor.

Çetin Eroğlu - Salih Bademci

Eski bir kabadayı olan Çetin, sert duruşunun ardında onurlu ve hesaplı bir karakter barındırıyor. Süreyya ile yolları kesiştiğinde kendi kuralları ve sadakati sınanıyor.

Sakıncalı dizisi oyuncuları kim? İşte karakterler ve oyuncu kadrosu

Nazım Gökmen - Cem Bender

Süreyya’nın eşi. Hırslı, zeki ve dışarıdan kusursuz görünen ancak karanlık ortaklıkların içinde yer alan bir iş insanı.

Berfin Tangören - Nihal Yalçın

Güçlü bir aşiret ailesinin kızı. Sezgileri kuvvetli, köklerine bağlı, aynı zamanda sorgulayıcı bir karakter.

Faysal Tangören - Olgun Toker

Ailenin sert ve karizmatik ismi. Hem sevgisi hem öfkesi uçlarda. Berfin’le ilişkisi ve Çetin’le dostluğu arasında sıkışıyor.

Sakıncalı dizisi oyuncuları kim? İşte karakterler ve oyuncu kadrosu

Elmas Eroğlu - Zeynep Eronat

Çetin’in annesi. Oğlunu her şeyin üzerinde tutan, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın.

Beyti Engin - İhsan Başelli

Ayaz Gökmen - Berk Bakioğlu

Gonca Güleç - Asiye Dinçsoy

Sude Başelli - Lidya Atlik

Eliz Gökmen - Seray Özkan

SAKINCALI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Dizi 19 Kasım Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor. Sezon boyunca her çarşamba ekrana gelmesi bekleniyor.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası